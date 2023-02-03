Göztepe seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de art arda Erzurumspor FK ve Beyçimento Bandırmaspor maçlarını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Göztepe, Gençlerbirliği'ni yenerek bu sezon bir ilki gerçekleştirmek istiyor

Göztepe seriyi sürdürmek istiyor
03 Şubat 2023 Cuma 13:33

Daha önce 3 kez üst üste 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, Ankara'da kazandığı takdirde ilk defa 3'lü seri yakalayacak. Göztepe son olarak geçen sezon veda ettiği Süper Lig'de 2 galibiyetin üzerinde seri yakaladı.

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir'i yenerek iyi bir seri elde eden Göztepe ardından bir daha galibiyet yüzü göremedi ve sezon bitiminde küme düştü. Bu sezon ise ayrı ayrı haftalarda 2 maç üst üste kazanabilen Göztepe, serinin devamını getiremedi. Göztepe ayrıca son 3 deplasman maçından 7 puan çıkardı. Son yenilgisini Eyüpspor'a karşı 1-0'lık skorla alan İzmir ekibi, Adanaspor'la berabere kalıp Erzurumspor FK ve Çaykur Rizespor'u yenmeyi başardı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor
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