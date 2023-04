Göztepe Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyor

TVF Kadınlar 1. Ligi A Grubu'nda play-off oynamaya hak kazanan Göztepe'nin yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil, 12 yıldır Sultanlar Ligi'nde temsil edilmeyen İzmir'in bu hasretini sonlandırmak istediklerini bildirdi.

Gürsel Aksel Stadı'nda voleybol şubesi sponsorlarının tanıtım toplantısında Göztepe'nin yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil, kadın voleybolunda 1. Lig'de dördüncü sezonları olduğunu hatırlatarak, "12 yıldır İzmir olarak Sultanlar Ligi'nde temsil edilemiyoruz. Böylesine önemli bir şehrin kadın voleybolunun en üst seviyesinde temsil edilmesi gerekiyor. Göztepe olarak bunun farkındayız ve kesinlikle hedefimiz bu olacak. Tabii ki en büyük hedefimiz başarıya bu sene kavuşmak. Bundan sonra Göztepe'nin hedefi kesinlikle Sultanlar Ligi'dir" dedi.

Amatör şubelerin her zaman kendileri için önemli olduğunu ve 17 amatör şubeleri bulunduğunu hatırlatan Sepil, "Spor kulübü olarak en fazla aktif amatör şubeyi barındıran kulüp şu an görebildiğimiz kadarıyla Göztepe. Göztepe armasını büyütmenin en önemli yollarından biridir amatör branşlar. 'Göztepe sadece futbol kulübü değildir.' diye her zaman söylüyoruz." diye konuştu.

Sepil, voleybol şubesine destek olan tüm sponsorların kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Burada bizimle olan EgeMoney, Lemar Lojistik, Temizmama, Dezaro ve Saloitte'ye teşekkür ederim. Bu bizim için çok değerli. Ben de kendilerine şu sözü veriyorum; önümüzdeki süreçte Göztepe Voleybol'un ismi çok daha fazla duyulacak. Bunun için çok ciddi çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurma aşamasında oldukları Göztepe Ampute Futbol Takımı'nın gelecek sene en üst ligde yer alması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Sepil, bu tür projelere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Voleybol şube sorumlusu Hüsnü Öztuncel de normal sezonu yarınki maçlarıyla tamamlayacaklarını ve play-off mücadelesi için salı günü Bolu'ya gideceklerini söyledi.

Sponsorlara teşekkür eden Öztuncel, Sultanlar Ligi hedefine ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.