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Göztepe Süper Lig'e döndü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Beşiktaş'a seri penaltılar sonucu 3-1 yenilerek elenen Göztepe üzüntü yaşarken, tüm odağını Süper Lig'e çevirdi

Göztepe Süper Lig'e döndü
11 Şubat 2022 Cuma 11:39

Beşiktaş deplasmanında rakibiyle başa baş bir mücadele sergileyip 120 dakika efor sarf eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Nestor El Maestro elenmelerine rağmen tüm oyuncularını kutladığını söyledi. Penaltılarla kaybetmenin normal kaybetmekten daha üzücü olduğunu vurgulayan Sırp teknik adam, "Bizim için kötü olan şöyle bir durum var. 120 dakika mücadele ettik ve Hatayspor deplasmanına çıkacağız. Hatayspor maçını bizden bir gün önce oynadı. Onlar için bir avantaj. Biz lige döneceğiz ve önümüzdeki maçlar için en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise ara vermeden pazartesi günü deplasmanda oynanacak Hatayspor maçına odaklanacaklarını belirtti. Talat Papatya, "Çok inanarak çeyrek final için gittiğimiz bir deplasmandan maalesef istediğimizi alamadan döndük. Etkili ve istekli oyunumuza rağmen turu getirecek üstünlük golünü 120 dakika içerisinde bulmadık, penaltı atışları sonucunda yenildik. Üzgünüz, ara vermeden Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayarak, ligde daha üst sıralara tırmanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son olarak da yayıncı kuruluşla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Tabii ki bizim işlerine karışmak gibi bir durumumuz söz konusu olamaz ama maç anlatan spikerin yanında bir amigo edasıyla, olmayan gole dahi aşırı tepki veren yorumcu hiç hoş olmadı. Taraflı tarafsız birçok futbolseverin tepkisini çeken bu ve benzeri hareketlerin tekrarlanmayacağını umuyoruz. Kişinin takımın eski oyuncusu olması gibi bir savunmanın da kabul görmeyeceğinin bilinmesini isterim" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #Ziraat Türkiye Kupası #süper lig
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