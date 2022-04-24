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Göztepe Süper Lig'e veda etti, taraftar tepkili

Spor Toto Süper Lig'de aylardır düşme hattına yer alan Göztepe, bitime 4 hafta kala 5 yıldır mücadele ettiği lige tarihi bir şekilde resmen veda etti

Göztepe Süper Lig'e veda etti, taraftar tepkili
24 Nisan 2022 Pazar 12:06

Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar 1-1 sona eren maçın ardından 5 sene sonra 1'inci Lig'e döndü. Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Göztepe, 19 yıl sonra aynı acıyı tattı. Unutulmaz Play-Off finalinde 4 Haziran 2017 tarihinde Eskişehirspor'u Antalya'da seri penaltılar sonucu yenerek 14 sene sonra Süper Lig'e çıkan Göztepe, 2017-2022 arasında Süper Lig'de yer aldı. Ancak özellikle bu sezon transferler, kadro yapılanması ve teknik adam tercihleriyle eleştiri oklarının hedefi olan Göztepe, Gaziantep'te Türk futbol tarihine geçen maçla küme düştü. 

Küme düşmemek için kazanmaktan başka çaresinin olmadığı müsabakanın 90+2'nci dakikasında Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, rakibin itirazlarıyla atılan golün Fair-Play ruhuna aykırı olduğuna kanaat getirdi ve Gaziantep FK'nın yaptığı santrada küme düşme pahasına rakibe kalesini açtı. Figueiredo 90+6'daki santrada Göztepeli futbolcuların oyunu bırakmasıyla ağları sarstı. Karşılaşmanın 90+9'uncu dakikasında ise bu kez penaltı kazanan Gaziantep ekibi centilmenlik örneği sergiledi. Topun başına geçen Muhammet Demir, centilmence penaltıyı auta attı. 3 puandan başka her türlü sonuçla küme düşecek Göztepe, bu skorla Süper Lig'e mendil salladı. 

TARAFTAR TEPKİ

Teknik direktör Stjepan Tomas ise Gaziantep FK'nın attığı golün kararını kendisinin almadığını söyledi. Pozisyonu görmediğini anlatan Hırvat teknik adam, "Kararı ben vermedim. Ayıp oldu denildi. Yukarıda bizim yöneticiler söyledi, ben de dedim devam edebilirsin diye. Ama sahada oyuncular karar verdi. Ben pozisyonu tam görmedim" dedi. Taraftarlar ise oyuncuların kendi başına aldığı kararın artından çok sert tepkiler gösterdi. Göztepeli futbolsever sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajlarda, "Futbolcular böyle kritik bir maçta nasıl kendi başlarına karar alabiliyor. Bu takımın bir hocası, bir yönetimi yok mu? Topun Gaziantep FK'ya verilmesine kim karar verdiyse kulüpten gitsin" gibi ifadeler kullandı. Mehmet Sepil'in başkanlıktan haftalar önce istifa edip kulübü devretmeye hazırlandığı Göztepe'de taraftarların 1 Mayıs Pazar günü Çaykur Rizespor'la iç sahada oynanacak maçta protestoya hazırlandığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #taraftar #tepki #süper lig
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