Göztepe taraftarına kavuşuyor

Boluspor maçıyla birlikte seyircisiz oynama cezası alan Göztepe yarın evinde Play-Off'u hedefleyen Dyorex Boluspor'u konuk edecek.

Kahramanmaraş' merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin ardından Spor Toto 1'inci Lig yaklaşık 1 ay sonra kaldığı yerden devam edecek. Ligde son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Göztepe yarın evinde Play-Off'u hedefleyen Dyorex Boluspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlığı bulunan orta saha Tuğbey ve kaptan Yasin Öztekin mücadelede forma giyemeyecek.

Göztepe, Boluspor maçıyla birlikte seyircisiz oynama cezasını da aylar sonra resmen tamamlayacak. Altay'la 27 Kasım'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelen Göz-Göz, çıkan olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Manisa Futbol Kulübü, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Beyçimento Bandırmaspor maçlarını boş tribünler önünde oynayan sarı-kırmızılılar, Boluspor randevusunda taraftarına kavuşucak.

BİLETLER SATIŞTA

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 474, 2'nci kategori 365, 3'üncü kategori 200, 4'üncü kategori 145, 5'inci ve 6'ncı kategori 55, misafir tribün ise 65 TL olarak satışa çıktı. Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, zorlu bir maça çıkacaklarını ve kazanıp ilk 7 yarışında yeniden iddialı konuma geleceklerini söyledi. Bu karşılaşma öncesi Göztepe 30 puanla 11'inci sırada yer alırken, Boluspor ise 34 puanla 9'uncu basamakta bulunuyor.