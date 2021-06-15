HAMİLE KALAMIYORSANIZ...
HAMİLE KALAMIYORSANIZ...
0
ONA BAKABİLECEK BİRİ ARANIYOR
ONA BAKABİLECEK BİRİ ARANIYOR
0
GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
0
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
0

Göztepe Taşkın Çalış'ı bitirdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe sürpriz bir transfere imza attı

Göztepe Taşkın Çalış'ı bitirdi
15 Haziran 2021 Salı 13:43

Yurt içi ve dışından oyuncu arayışlarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılılar Balıkesirspor'dan ayrılan orta saha Taşkın Çalış'la prensipte anlaşma sağladı. Geçen sezonun devre arasında Menemenspor'dan Balıkesirspor'a giden 27 yaşındaki futbolcu İzmir'e gelerek yönetimle masaya oturdu. Taraflar her konuda el sıkışırken iş resmi imzaya kaldı.

Gaziantepspor altyapısından yetişen deneyimli orta saha Süper Lig'de Gaziantep ekibinin yanı sıra Bursaspor ve Akhisarspor formalarını terletti. Taşkın 2015-2016 sezonunda ise Gümüşhanespor'a transfer oldu. Ardından Menemenspor'a imza atan oyuncu 3.5 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Son olarak Balıkesirspor'da geçen sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkan Taşkın, 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #göztepe transfer
Önceki Haber
Sağlıklı beslenmenin bedeli yüzde 17.9 arttı!
Sonraki Haber
Altay'dan Ozan Sol atağı
Altay'dan Ozan Sol atağı
Altay'dan Ozan Sol atağı
0
Göztepe yeni yaşını kutladı
Göztepe yeni yaşını kutladı
0
Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan alacak açıklaması
Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan alacak açıklaması
0
Altay adını oraya yazdırdı
Altay adını oraya yazdırdı
0
Altınordu Eroğlu ile devam 
Altınordu Eroğlu ile devam 
0
Türkiye, İtalya maçı hüsranla bitti!
Türkiye, İtalya maçı hüsranla bitti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.