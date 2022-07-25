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Göztepe Tijanic'i göndermeyecek

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Göztepe'de orta saha oyuncusu David Tijanic teknik ekibin gözüne girdi. Sezon başında satılacaklar listesine konan Sloven futbolcunun kampın yıldızlarından biri olduğu ifade edildi

Göztepe Tijanic'i göndermeyecek
25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:52

Teknik ekibin de yeni sezonda Tijanic'ten çok şey beklediği, yönetimin de ekstra bir teklif gelmemesi durumunda 25 yaşındaki futbolcuyu satmayacağı kaydedildi.

Geçen sezon Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından rekor bonservis ücretiyle kadroya dahil edilen Tijanicc, Süper Lig'de genellikle yedek kulübesinde oturdu. Göztepe formasını 33 maçta terleten deneyimli orta saha 1632 dakika sahada kaldı. Tijanic, beklenen performansı sergileyemese de 33 müsabakada 4 kez fileleri sarstı. Tijanic'e Polonya ekiplerinden talipler olduğu da öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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