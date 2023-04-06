Göztepe, yarın Samsunspor'u konuk edecek

Spor Toto 1. Lig 31. haftasında Göztepe, yarın lider Yılport Samsunspor' u ağırlayacak. Karşılaşma Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak

Göztepe, yarın Samsunspor'u konuk edecek
06 Nisan 2023 Perşembe 10:41

Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın lider Yılport Samsunspor' u ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Göztepe, play-off barajındaki Bodrumspor'un 1 puan gerisinde 44 puan ve averajla 9. durumda bulunuyor. Son 6 müsabakada mağlubiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, biri hükmen olmak üzere son 3 maçını kazandı.

Ligin ilk devresinde Yılport Samsunspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #1. Lig #futbol #göztepe #Yılport Samsunspor
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