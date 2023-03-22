Göztepe'ye çifte şok

Spor Toto 1'inci Lig'de bu hafta Play-Off yolunda deplasmanda Tuzlaspor'la kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe iki oyuncusundan gelen haberle sarsıldı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemeyen kaptan Yasin Öztekin'in Tuzlaspor maçına da yetişemeyeceği belirtilirken, son iki maçta takımın gol yükünü çeken Michee Ngalina'nın da adalesinde yırtık tespit edildi

Tedavisine başlanan Kongolu oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Altınordu ve Pendikspor karşılaşmalarında goller atarak taraftarın beğenisini kazanan Ngalina'nın Pendikspor müsabakasının ilk yarısında sakatlık geçirdiği ifade edildi. Yasin ve Ngalina'dan yararlanamayacak sarı-kırmızılılarda sol bek İsmail Köybaşı da cezası nedeniyle İstanbul'da görev alamayacak.