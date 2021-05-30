KADIN MOTORCULAR PİSTE ÇIKTI
KADIN MOTORCULAR PİSTE ÇIKTI
0
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
0
ÜNLÜ SUNUCUDAN ACI HABER
ÜNLÜ SUNUCUDAN ACI HABER
0
EMZİREN ANNELER DİKKAT!
EMZİREN ANNELER DİKKAT!
0

Göztepe'ye Yunan golcü geliyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen golcü Anargyros Kampetsis ile prensipte anlaşma sağladı

Göztepe'ye Yunan golcü geliyor
30 Mayıs 2021 Pazar 15:18

Sportif Direktör Erk Toros'un Yunan kulübüyle oyuncunun bonservisi konusunda son pürüzleri gidermek üzere olduğu ve 22 yaşındaki golcünün en kısa zamanda sarı-kırmızılılara imza atacağı kaydedildi. Almanya'da Borussia Dortmund'un altyapısında da forma giyen Yunan forvet 2018-2019 sezonunda Panathinaikos'a geldi. Burada 3 sezon forma giyen Kamhetsis profesyonel kariyerinde 81 maça çıkıp 10 gol attı. 

MURAT PALULİ UZATTI 

Göztepetransferde bir oyuncusuna daha imza attırdı. Sezon biter bitmez stoper Atınç Nukan ve sol bek Berkan Emir'le sözleşme yenileyen Göztepe, sağ bek Murat Paluli'yi de takımda tuttu. Göztepe'nin 2019-2020 sezonunun başında Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna dahil ettiği 26 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 1 yıl daha uzatıldı. Geride kalan sezonda 24 Süper Lig maçına çıkan Murat toplam 2418 dakika süre aldı. Murat sezon boyunca 1 asistle oynadı. Göztepe iç transferde defans oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırmaştı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #transfer
Önceki Haber
Kadın motorcular piste çıktı!
Sonraki Haber
Göztepe'ye Yunan golcü geliyor
Kadın motorcular piste çıktı!
Kadın motorcular piste çıktı!
0
Begüm Dünya Şampiyonu oldu!
Begüm Dünya Şampiyonu oldu!
0
Altay şampiyonluğunu kutladı
Altay şampiyonluğunu kutladı
0
Ege'de şampiyonlar geçidi
Ege'de şampiyonlar geçidi
0
Altay'da gözler Mustafa Denizli'de
Altay'da gözler Mustafa Denizli'de
0
Altınordu alkışı hak etti
Altınordu alkışı hak etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.