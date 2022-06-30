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Göztepe yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'den geçen sezon küme düşme acısı yaşayan Göztepe, sahaya indi

Göztepe yeni sezon hazırlıklarına başladı
30 Haziran 2022 Perşembe 11:32

Yeni sezonda hedefini 1'inci Lig'de şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılar 2022-2023 sezonun ilk çalışmasını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Kulüp hisselerinin yüzde 70'ini devretme konusunda Sports Republic şirketiyle her konuda anlaşan sarı-kırmızılılarda göreve getirilen teknik direktör Turgay Altay da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu olmak 2 senelik sözleşme imzalayan Altay, oyuncularla ve tesis personeliyle tanıştıktan sonra çalışmalara başladı. Teknik adam sorununu çözen Göz-Göz'de dış transfer çalışmaları da başladı.

Sports Republic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı olan Roberto Gagliardi, Göztepe için İngiltere Championship ekiplerinden Sunderland'in 24 yaşındaki Kosovali stoperi Arbenit Xhemali ve İtalyan temsilcisi Citta Di'nin yine 24 yaşındaki orta sahası Obinna Mamah ile anlaşma sağladı. İki futbolcunun da hafta sonuna kadar İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ve sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Göztepe ilk idmanını ise genç ağırlıklı oyunculardan kurulu kadrosuyla gerçekleştirdi. Transferin gözde isimlerinden olan ve satılması gündeme gelen kaptan Halil Akbunar da takımla çalışmalarda yer aldı. Adı Westerlo'yla anılan Halil'in durumunun önümüzdeki haftalarda netleşeceği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor
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