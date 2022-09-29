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Göztepe yeni yapılanmayı açıkladı

Spor Toto 1'inci Lig'de 3 haftadır teknik heyeti belli olmayan Göztepe, kulüpteki yeni yapılanmayla ilgili resmi açıklamayı yaptı

Göztepe yeni yapılanmayı açıkladı
29 Eylül 2022 Perşembe 14:28

Göz-Göz'de anlaşma sağlanan Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'nun görev tanımlarıyla ilgili açıklama yapılırken, beklenildiği gibi sportif direktör Ivan Mance'nin ekibinden Radomir Kokovic de teknik ekipte önemli konuma getirildi. Göztepe, yeni futbol yapılanmasıyla ilgili, "Kulübümüz, futbol A takımımız için yeni bir antrenör ekibi ile anlaşma sağladı. Radomir Kokovic, kulübümüzün Futbol Metodolojisi Direktörü olarak göreve getirildi. Kokovic, kulübün antrenörlük metodolojisini oluşturacak ve futbol stratejisinin, futbol kulübü genelinde başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ekrem Dağ, Futbol A Takım Baş Antrenörü olarak görev alacak ve Şakir Özkayımoğlu da Futbol A Takım antrenör kadrosuna katıldı" duyurusunu yayınladı.

IVAN MANCE MEMNUN

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, kulüpteki yeni teknik yapılanmayla ilgili hakkında açıklamalarda bulundu. Ivan Mance, "Yeni antrenör kadrosundan çok memnunum. Radomir, antrenman metotları konusunda çok güçlü bir bilgiye ve üst düzey takımların ve oyuncuların nasıl geliştirileceği konusunda deneyime sahip. Ekrem Dağ ise hem oyuncu hem de antrenör olarak en üst düzeyde etkileyici bir özgeçmişe sahip ve eminim ki oyuncularımız onunla çalışmaktan büyük fayda sağlayacak. Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türk futbolunu yakından tanıyan ve Göztepe'ye büyük bir tutkuyla bağlı olan bir antrenörü daha kadromuza katmış olduk. Kulübün neyi temsil ettiğini ve Göztepe'yi temsil etmek için neyin gerekli olduğunu biliyor. Bu futbol A takım antrenör kadrosunun bizi doğru yönde ilerletebileceğinden eminim" açıklamasını yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor
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