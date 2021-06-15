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Göztepe yeni yaşını kutladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe 96'ncı kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı

Göztepe yeni yaşını kutladı
15 Haziran 2021 Salı 08:23

Dün saat 19.25'te Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar saat 21.30'u gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Tezahüratlarla ortalığı inleten taraftarlar meşale şovun ardından ışık gösterileriyle ve müzik gösterileriyle coştu. Göztepe yönetimi ve sporcular ise Gürsel Aksel Stadı'nda 96'ncı yıl coşkusunu yaşadı. Kurmaylar ve sporcular stadın çatısında meşale yaktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte taraftarlar evlerine geçti. İzmir Körfezi'nde bir teknenin yeşil-kırmızı renklerle açılması üzerine Göztepeli taraftarlar büyük tepki gösterdi, tekneye fişekler atıldığı görüldü. Tekne ardından ışıkları kapatıp alandan uzaklaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #süper lig #göztepe 96. yıl
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