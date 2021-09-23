Göztepe yenildi, tribünlerden tepki yağdı!

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda Göztepe'yi 35 ve 78'inci dakikalarda Diouf'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maçın 76'ncı dakikasında Göztepe'den Beykan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Göztepeli taraftarlar maçta bazı futbolcuları ve Başkan Mehmet Sepil'i protesto etti. Göztepe bu sonuçla 5 puanda kalırken, Hatayspor ise puanını 13'e yükseltti

7'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında El Kaabi sol kanatta yerden ortaladı. Ceza sahasında müsait durumdaki Diouf'un gelişine vuruşunda kaleci İrfan Can topu kontrol etti.

12'nci dakikada ceza yayı üzerinde Halil'in pasıyla buluşan Lourency'nin şutunda top üstten auta çıktı.

24'üncü dakikada soldan hareketlenen Cherif'in pasında Yalçın penaltı noktasının solundan vurdu. Kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30'uncu dakikada Kamil Ahmet sağdan ortaladı. Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

35'inci dakikada Hatayspor golü buldu. Orta alanda kazanılan serbest vuruşu Riberio ortaladı. Ceza sahasında Burak Öksüz'un kafayla çevirdiği topu defansın arasında Diouf yine kafayla filelere gönderdi: 0-1.

45+1'İnci dakikada ceza sahasında Cherif ile verkaç yapan Halil'in şutunda kaleci Mohamedi gole izin vermedi.

59'uncu dakikada Obinna'nın pasıyla rakip ceza sahasına giren Cherif kaleciyi de geçmeye çalıştıktan sonra topun kontrolünü kaybedince Göztepe mutlak golden oldu.

70'inci dakikada Berkan soldan korneri kullandı. Arda direkte Soner müsait pozisyonda topu kafayla dışarı gönderdi.

76'ncı dakikada Beykan Şimşek'in Kamil Ahmet'e yaptığı faulde sarı kartını çıkaran hakem Suat Arslanboğa VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyip kırmızı kartını çıkardı. Göztepe 10 kişi kaldı.

78'inci dakikada soldan Lobjanidze'nin ortasında ceza sahasında bomboş pozisyonda Diouf gelişine bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

84'üncü dakikada Obinna sağdan ortaladı. Arka direkte Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Göztepeli tribünlerden futbolculara protesto

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Atakaş Hatayspor'a evinde 2-0 yenilen Göztepe'de taraftarlar maç sonunda futbolculara sert tepki gösterdi.

Maç bitiminde tüm takımı tribünlere davet eden futbolseverler, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz kimseye. Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratlarıyla oyuncuları protesto etti. Kaptan Halil Akbunar önderliğinde oyuncular kapalı, maraton ve kale arkası tribünlerini tek tek dolaştı. Taraftarların sitemlerini dinleyen oyuncular, tribünlerden özür diledi ve bundan sonraki haftalar için başarı sözü verdi. Göztepeli taraftarlar sadece Obinna Nwobodo'yu alkışladı.

MAÇIN ARDINDAN

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Göztepe, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, kendi evlerinde kaybettikleri maçın ardından söylenecek çok şeyin olmadığını aktardı. Hatalarını analiz ederek çalışacaklarını kaydeden El Maestro, "Bugün kötü bir oyun ortaya koymadık. 1-0 geriye düştükten sonra beraberliği yakalamak adına çok fazla pozisyon ürettik ama bunları değerlendiremedik. Son topları gerektiği gibi sonuçlandıramadık. Bizim için üzücü maçtı ama müsabakalar çok sıkışık. Yeni gelen bir hoca olarak neredeyse hiç antrenman yapma fırsatı olmadan maçları oynuyoruz. Önümüzdeki süreçte yine elimizden geleni en iyisini yaparak bu kısa süreçte en iyi sonuçları almak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK KONSANTRASYONLA MÜCADELE ETTİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir deplasmanda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Göztepe'ye göre 2 gün daha az dinlenerek maça çıktıklarını aktaran Erdoğan, "Oyuncularımıza analizlerle rakibimizi anlatmaya, oynattırmak istediğimiz oyunu anlatmaya çalıştık. İlk dakikalardan itibaren yüksek konsantrasyonla mücadele ettik. Göztepe zaman zaman baskılı oynadı ama iyi savunma yaparak gol yemedik. Gol bulduktan sonra daha çok alan bulacağımızı biliyorduk. 2 gol bulduk, başka pozisyonlara da girdik. Bunun sevincini yaşayacağız ve pazar günkü Fenerbahçe maçı hazırlıklarımıza başlayacağız. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu galibiyeti seyircimize armağan etmek istiyorum. Herkesi pazar günü stada bekliyoruz" şeklinde konuştu.