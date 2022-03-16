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Göztepe'yi zorlu takvim bekliyor

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Göztepe'yi zorlu bir maç takvimi bekliyor

Göztepe'yi zorlu takvim bekliyor
16 Mart 2022 Çarşamba 15:37

Üst üste 6 maçını kaybedip 17'nci sıraya gerileyen ve kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkı 8'e çıkan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçının ardından 5 deplasman 3 de iç saha maçına çıkacak. Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettikten sonra zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek İzmir ekibi ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi yarışındaki İttifak Holding Konyaspor deplasmanına çıkacak.


Konyaspor maçının ardından evinde Yukatel Kayserispor'la kozlarını paylaşacak Göztepe, daha sonra iki maç art arda gurbette oynayacak. Önce İstanbul'da Fenerbahçe'nin rakibi olacak Göztepe, ertesi hafta dışarıda Gaziantep Futbol Kulübü ile puan mücadelesi verecek. Çaykur Rizespor'la Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda sırasıyla farklı hedefler peşindeki Vavacars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor'la (D) karşılaşacak.


BAŞKAN SEPİL TARAFTARLA GÖRÜŞECEK


Göztepe'ye bu maçlarda kazanmak da tek başına yeterli olamayacak. Şansını çok azaltan İzmir temsilcisi, kümede kalmak için çekiştiği rakipleri Altay, GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ve Fraport Tav Antalyaspor gibi takımların da kayıplarını bekleyecek. Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, yarın bir aksilik olmazsa taraftar temsilcileriyle bir araya gelecek ve futbolseverlerle bilgi alışverişinde bulunacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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