Göztepe, Zlatko Tripic'i kadrosuna kattı

Göztepe, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar Norveç ekiplerinden Viking forması giyen sol kanat Zlatko Tripic’i renklerine bağladı.

Göztepe, Zlatko Tripic'i kadrosuna kattı
16 Ocak 2020 Perşembe 10:50

Kulüpten yapılan açıklamada, “2 Aralık 1992 doğumlu Norveçli futbolcu Zlatko Tripic ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde dünyaya gelen Zlatko Tripic, Molde, Fredsikstad, IK Start, Greuther Fürth, Sheriff Tiraspol takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Norveç temsilcisi Viking takımında tamamladı. Tripic'e ülkemize ve Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Velkommen Zlatko” denildi. Göztepe, sosyal medya hesabından yeni transfer Tripic'i Viking kıyafetiyle tanıtırken, paylaşılan fotoğrafta yeni stat Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin de görseli kullanıldı.

 


Kaynak: DHA
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