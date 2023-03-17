Göztepe’de Yalçın taraftarla barıştı

Göztepe’nin altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan son haftalarda gösterdiği performansın ardından taraftarla arasını düzeltti

Göztepe’de Yalçın taraftarla barıştı
17 Mart 2023 Cuma 17:03

 Spor Toto 1’inci Lig’de bu haftayı bay olarak geçirecek Göztepe’nin altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan son haftalarda gösterdiği performansın ardından taraftarla arasını düzeltti. Takımın Süper Lig’de mücadele ettiği geçen sezon tribünlerin ıslakladığı 24 yaşındaki futbolcu, son Pendikspor karşılaşmasında oyundan alındığı sırada taraftarlarca alkışlandı. Orta sahada görev yapan Yalçın, tüm eleştirilere rağmen formasını bırakmadı.


Bu sezon 24 maça çıkan futbolcu, her geçen hafta performansının üzerine koydu. Takımın vazgeçilmezleri arasına giren Yalçın, son maçlarda taraftarın da olumlu yorumlar almaya başladı. Oldukça morallendiği gözlenen Yalçın Kayan, takımda en fazla süre alan 3 futbolcudan biri oldu. Sarı-kırmızılılarda 2016 yılından bu yana forma giyen Yalçın, kulübünde 2018’de profesyonelliğe adım atmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #Yalçın Kayan
Önceki Haber
HDP'li ve TİP'li 3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Sonraki Haber
Göztepe’de Yalçın taraftarla barıştı
Göztepe'nin yolu gole çıkmıyor 
Göztepe'nin yolu gole çıkmıyor 
0
Altay'da kaleci Eren güven verdi
Altay'da kaleci Eren güven verdi
0
Altınordu'da dikkat çeken ayrılık
Altınordu'da dikkat çeken ayrılık
0
Altınordu'da Recep üzüntüsü
Altınordu'da Recep üzüntüsü
0
Göztepe taraftarına kavuşuyor
Göztepe taraftarına kavuşuyor
0
İzmir BŞB turu zora soktu
İzmir BŞB turu zora soktu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.