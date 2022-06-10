ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
0
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
0
İZMİR'DE YAZ DÜZENLEMESİ
İZMİR'DE YAZ DÜZENLEMESİ
0
KABUS GÖRENLER DİKKAT!
KABUS GÖRENLER DİKKAT!
0

Göztepeli Atınç, Beşiktaş'a doğru

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Göztepe devir işlemleri konusunda Rasmus Ankersen ve Dragon Solak’ın kurucusu olduğu Sport Republic şirketiyle prensipte anlaşırken, bir yandan da transfer mesaisine başladı

Göztepeli Atınç, Beşiktaş'a doğru
10 Haziran 2022 Cuma 13:49

Önce teknik direktörünü belirlemek için kolları sıvayan Göztepe, bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Kaptan Halil Akbunar için Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’la anlaşma sağlayamayan kurmaylar, stoper Atınç Nukan’ı isteyen Beşiktaş’la görüşmelerine devam ediyor.

Siyah-beyazlıların, Göztepe’ye iyi bir teklif sunduğu öğrenildi. Ndiaye ve Nwobodo’dan iyi bir gelir elde eden Göztepe’nin Atınç’ı da Beşiktaş’a hatrı sayılır bir bonservis bedeli ile satacağı ifade edildi. Beşiktaş’ın Atınç için Göztepe’ye para artı futbolcu da teklifi de götürdüğü kaydedildi. Beşiktaş’ta profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu son 3 sezonunu Göztepe’de geçirdi. Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen pes etmeyen Atınç, toparlanıp takımın istikrarlı isimleri arasına adını yazdırdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
Önceki Haber
İzmir'de bir kişi borçlarından dolayı intihar etti! Geriye bu veda yazısı kaldı...
Sonraki Haber
Türkiye'nin ilk Blokchain-Metaverse Expo Fuarı İstanbul'da
Altınordu'nun gözdesi Muzaffer
Altınordu'nun gözdesi Muzaffer
0
Türkiye Windsurf Slalom Ligi, Foça'da başlıyor
Türkiye Windsurf Slalom Ligi, Foça'da başlıyor
0
Göztepe'de kadro yeniden oluşturulacak
Göztepe'de kadro yeniden oluşturulacak
0
Altınordu'da iki genç yuvaya döndü
Altınordu'da iki genç yuvaya döndü
0
Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor!
Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor!
0
Altay'da Poko'nun kalması zor
Altay'da Poko'nun kalması zor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.