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Göztepeli taraftarlardan yasak tepkisi

Göztepeli taraftarlardan yasak tepkisi
21 Nisan 2023 Cuma 14:03

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ezeli rakibi Altay'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin taraftarları, deplasman yasağı ile ilgili tepkilerini dile getirdi.

Taraftar grupları ortak bir bildiri yayınlayarak, yasakların ortamı daha da gereceğini ifade etti. Bildiride, "Altay maçına alınmayacağımıza dair bilgilere ulaştık. Sezonun ilk yarısında insanrlıktan nasibini almamış, yüreği kararmış, tribün kültürü ile tanışmamış misafir takım seyircisinin organiza saldırısı ile binlerce Göztepe taraftarı hedef alınarak cinyete teşebbüs edilmiştir. Bu olay karşısında taraftarlarımızın göstermiş olduğu sağukkanlılık ve aklı selim tutum yaşanacak faciaların da önüne geçmiştir. Bu hafta sonu oynanacak karşılaşmada da taraftarlarımızın bugüne kadar olduğu gibi yalnızca Play-Off ve şampiyonluk yolunda olan Şanlı Göztepe'yi desteklemek üzere orada olacağı açıktır" ifadeleri kullanıldı. 

Taraftarlar, kendilerinin ilk maçta hiçbir olay çıkarmadığını vurgulayarak, "Göztepe taraftarı açısından gerek önceki maç gerekse de maç sonrasında hiçbir gerginlik çıkarılmazken, Göztepe taraftarına yasak konulması gerginliği artırmaktan başka işe yaramayacaktır. Bugüne kadar ülkenin en uzak deplasmanlarında takımını yalnız bırakmayan, gittiği her yerde dostluk ve kardeşlik rüzgarı estiren, takımını Süper Lig yoluna sokan ve tüm ülkenin gündemine oturan şanlı Göztepe taraftarının kendi şehrindeki maça alınmaması hiçbir gerekçe ile açıklanamaz" cümlelerini kurdu.

Göztepeli taraftarlar dün akşam saatlerinde, Alsancak Stadı'n gelerek üzerinde İngilizce olarak "Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız" yazılı pankart açtı ve meşaleler yaktı. Öte yandan 3 Göztepeli avukat deplasman yasağı nedeniyle kararın iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. Ancak, İzmir 3'üncü İdari Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar pazar günü Altay deplasmanına gidemeyecek. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepeli taraftarlar #altay #göstepe #izmir
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