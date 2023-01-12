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Göztepeli Tijanic, Al Adalah takımına kiralanacak

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanacak maçta Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de orta saha David Tijanic'in yeni adresi belli oldu. Hırvatistan ve Polonya'dan da talipleri olan Sloven orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Adalah'a gideceği ifade edildi

Göztepeli Tijanic, Al Adalah takımına kiralanacak
12 Ocak 2023 Perşembe 12:24

Al Adalah'ın Tijanic'i sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladığı ve Göztepe yönetimiyle prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi. Kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olduğu Göztepe'de 1.5 sezondur forma giyerek sık sık eleştirilen 25 yaşındaki Sloven oyuncunun Sakaryaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmayacağı ve hafta sonunun ardından Suudi Arabistan'a giderek Al Adalah ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi.


Kaynak: DHA
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