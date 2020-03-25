Günlük sporda ilham NİKE

İyimserlik ve cesaret spor dünyasının en tanımlayıcı iki özelliğidir. İnsanların en zorlu zamanlarında bile sporu nasıl günlük alışkanlık haline getirdiklerini gören Nike, bundan ilham alıyor ve bu sürece ön ayak olmak, insanları spora daha da teşvik etmek istiyor.

Nike, nerede olursa olsun tüm sporcuları desteklemek için dijital ekosistemi Nike App, Nike Running ile Nike Training Club uygulamaları, çeşitli sosyal kanalları, nike.com ve ödüllü podcast'i TRAINED aracılığıyla koçluk, motivasyon, beslenme rehberliği, antrenman dersleri ve ipuçları gibi birçok farklı alanda antrenmanlar sunuyor. İçerisinde 15 ila 60 dakika arasında değişen, 185'ten fazla antrenmanın bulunduğu Nike Training Club, sadece vücut ağırlığı seansları, yoga dersleri, hedefe yönelik eğitim programları (karın, kollar ve kalçalar) ve tüm fitness seviyeleri için tam ekipman egzersizlerini kapsıyor.

23 Mart'tan itibaren Nike'ın sosyal kanalları olan nike.com ve Nike App, aynı zamanda motivasyon, hareket, beslenme, toparlanma ve uyku hakkında da yeni ipuçları sunacak. Uzmanlığı sporcuları dinleme ve iç görülerini eyleme geçirme olan Nike'ın geçmişi ve harekete olan inancı göz önüne alındığında, odak noktası tüm sporcuların fiziksel ve zihinsel sağlıklarına yardımcı olacak araçlar, motivasyon ve onaylama olmaya devam ediyor. Sporcular şu anda hayranlarının önünde spor yapamıyor olsalar da evde kalarak birlik olabilir ve tüm dünya için spor yaparak çok daha büyük bir şey başarabilirler.