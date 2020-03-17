Gürsel Aksel Stadı dezenfekte edildi

Gürsel Aksel Stadı, Süper Lig'in 21. hafta erteleme mücadelesinde bu akşam oynanacak Göztepe-Çaykur Rizespor maçı öncesi dezenfekte edildi.

Gürsel Aksel Stadı dezenfekte edildi
17 Mart 2020 Salı 15:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, koridorlar, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.


Kaynak: AA
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