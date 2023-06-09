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Gürsel Aksel Stadı, Türkiye Kupası finaline hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nda nefesler tutuldu, gözler pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir final maçına çevrildi

Gürsel Aksel Stadı, Türkiye Kupası finaline hazır
09 Haziran 2023 Cuma 11:01

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe'nin iç saha karşılaşmalarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı, Türkiye Kupası finaline ikinci kez ev sahipliği yapacak. UEFA standartlarında, 20 bin kişi kapasiteli stat 26 Ocak 2020 tarihinde Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılışını yaparken, 2020-2021 sezonunda yine Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yaptı.

Beşiktaş ile Antalyaspor 18 Mayıs 2021'de bu statta kupayı müzesine götürmek için karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 yenerek Gürsel Aksel Stadı'nda Türkiye Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye'nin en modern tesisleri arasında ilk sıraları alan Gürsel Aksel Stadı, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir finali için de hazır hale getirildi. Statta son dokunuşlar da tamamlanırken, satışa çıkan biletlerin tükenmek üzere olduğu bildirildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları 200 ve 400 lira olarak belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gürsel aksel stadı #türkiye kupası
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