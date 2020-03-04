Hakem maça konsantre olamadı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun müsabaka içerisindeki yönetimini eleştirdi.

Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında 2-1 kazandıkları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Şehidimiz var" diyen Ağaoğlu, "Trabzonlu bir kardeşimizi kaybettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böylesine acıları yaşadığımız günlerde içimden futbol konuşmak gelmiyor. Maçı değerlendirecek olursak 2-1'lik skor avantaj değil. Ama dezavantaj da değil. Kadıköy'e avantaj sayılmayacak ama mücadelenin neticesinin orada belli olacağı bir maça gideceğiz. İki maç arasında 40-45 günlük bir süre olması herhalde her iki takım için de iyi olacak. Çünkü biz de çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz" dedi.

"Yaşar Kemal Uğurlu'ya yakışmadı

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun karşılaşma içerisinde sergilediği yönetimin kendisine yakışmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Hakem kararlarına gelince tartışılacak birçok pozisyon var. Benim beğendiğim hakemlerden birisi ama Yaşar Kemal Uğurlu'ya hiç yakışmadı. Neticede bir yarı final maçı, Türkiye'nin de en formda hakemlerinden birisi. Hoca ya yorgundu, ya formsuzdu ya da maça konsantre olamadı ama kendisine yakışmadı" diye konuştu.