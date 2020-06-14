Hareket zamanı

Yurttaşların spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla spor kursları düzenleyen Gaziemir Belediyesi, havaların ısınmasıyla açık havada spor etkinlikleri de düzenleyecek.

Gaziemir Belediyesi spor etkinliklerini Koronavirüs salgını nedeniyle açık alanlara taşıyacak. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftanın dört günü düzenlenecek spor etkinlikleri Festival Alanı, İlçe Stadı, Sarnıç Gölet’te ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nin bahçesinde düzenlenecek. Alanında uzman antrenörlerin yönetiminde düzenlenecek spor etkinliklerine katılacak yurttaşlar spor yaparak sağlık kazanacak. Salgın nedeniyle uzun bir süre evlerinden çıkamadıkları için hareketsiz kalan bireyler bu etkinliklere katılarak açık havada spor yapmanın keyfini sürecek. Herhangi bir kayıt gerektirmeyen spor etkinliklerine katılmak isteyen sporseverler mat, step tahtası gibi ekipmanları yanlarında getirerek spor yapabilecek.

Bugün başlıyor

15 Haziran’da başlayacak spor etkinlikleri kapsamında Festival Alanı’nda pazartesi günleri 19.00-20.00, 20.00-21.00 saatleri arasında olmak üzere iki grupta halk dansları, salı günleri 08.00-09.00 saatleri arasında pilates ve aerobik, 19.00-20.00 ve 20.00-21.00 saatleri arasında danslı kardiyo, perşembe günleri ise 08.00-09.00, 19.00-20.00 ve 20.00-21.00 saatleri arasında olmak üzere üç grupta step aerobik dersleri düzenlenecek.

İlçe Stadı’nda pazartesi ve çarşamba günleri 19.00-20.00, 20.00-21.00 saatleri arasında kardiyo etkinlikleri düzenlenecek. Sarnıç Gölet’te ise 09.00-10.00, 18.00-19.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kardiyo yapılacak. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nin bahçesinde çarşamba günleri 08.00-09.00 saatleri arasında step aerobik, 19.00-20.00 ve 20.00-21.00 saatleri arasında da danslı kardiyo dersleri düzenlenecek.