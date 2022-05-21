Harikasınız kızlar! Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın madalya!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir 5 altın madalyanın tamamını alarak ülkemize gurur yaşattı

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı rakibi Ingrit Lorena Valencia Victoria’yı yenerek dünya şampiyonu oldu. 54 kilodaki temsilcimiz Hatice Akbaş da finalde altın madalyayı kazandı.

66 kiloda mücadele eden bir diğer milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli de, Kanadalı Charlie Cavanagh’ı yenerek altın madalyaya ulaştı. 23 yaşındaki milli boksör 2019’dan sonra kariyerine ikinci dünya şampiyonluğunu ekledi.

Günün son maçında +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir de diğer Türk sporcular gibi altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye böylece şampiyonada takım halinde 5’te 5 yaparak altın madalyaların tümünü almış oldu.

48 kiloda şampiyonluğa ulaşan Ayşe Çağırır da dün altın madalya perdesini açan isim olmuştu.

Günü 4 mücadelede 4 altın madalya kazanarak tamamlayan Türkiye turnuvada müthiş bir son gün gururu yaşadı.

TÜRKİYE TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON

Türkiye, ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonu, takım halinde şampiyon tamamladı. Ay-yıldızlı sporcular, 5 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya elde etti. 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı. 70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

REKORLAR ŞAMPİYONASI

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, Türk kadın boks tarihine geçti. Toplam madalya sayısı bakımında Türk kadın boksunun en başarılı Dünya Şampiyonası’nı yaşayan milliler, toplamda 7 madalyayla 5 madalya alınan 2005 Dünya Şampiyonası’nı geçti. Ay-yıldızlılar, altın madalya sayısında da 2 şampiyonluğun geldiği 2008 Dünya Şampiyonası’nı geride bırakarak rekor kırdı.

Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.