SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Harry Kane'den İngiltere'ye iyi haber

- İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta sakatlanan Kane'in yarın ABD karşısında oynayabilecek durumda olduğunu açıkladı

Harry Kane'den İngiltere'ye iyi haber
24 Kasım 2022 Perşembe 14:08

DOHA (AA) - İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta sakatlanan yıldız oyuncu Harry Kane'nin yarın ABD karşısında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Southgate, 29 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Harry iyi durumda. Bir süre takımdan ayrı çalıştı ama cuma akşamı için her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

Harry Kane, İran maçında sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 75. dakikada yerini Callum Wilson'a bırakmıştı.

İngiltere ile ABD arasında Al Bayt Stadı'nda oynanacak B Grubu maçı, yarın saat 22.00'de başlayacak.

Etiketler; #2022 FIFA Dünya Kupası #Gareth Southgate #Harry Kane #ingiltere
Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı:
Sonraki Haber
Fatih'te bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Spor Toto 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
0
2022 FIFA Dünya Kupası
2022 FIFA Dünya Kupası
0
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak
0
A Milli Erkek ve Kadın Curling takımları, dünya şampiyonasına kota aldı
A Milli Erkek ve Kadın Curling takımları, dünya şampiyonasına kota aldı
0
Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu
Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu
0
Anadolu Efes, eski oyuncusu Krunoslav Simon'u onurlandıracak
Anadolu Efes, eski oyuncusu Krunoslav Simon'u onurlandıracak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.