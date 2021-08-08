Havuzda kupa İzmir'in

İzmir Büyükşehir Belediyespor ev sahipliğini yaptığı Büyük Kadınlar Sutopu Türkiye Kupası finalinde ODTÜ’yü 24-2 yendi. Böylelikle hiç mağlubiyet almadan şampiyonluğa ulaşmış oldu

Celal Atik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılan üç günlük Büyük Kadınlar Sutopu Türkiye Kupası serisinin final maçında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile karşılaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 24-2 skorla galip ayrıldı ve şampiyon oldu. Geçen sezon açılan sutopu branşında kulüp, bu organizasyon ile ilk önemli kupasını da müzesine koymayı başardı. İkinci ODTÜ olurken, Yeşilyurt’u 12-10’luk skorla mağlup eden Adana Kurtuluş da kupada üçüncülüğü aldı.

Takımlara kupa ve madalyalarını Sutopu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Eyüpoğulları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ve Su Topu Federasyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Celal Reha Alpar verdi.

Her gol bir fidan



Büyük Kadınlar Sutopu Türkiye Kupası’nda 261 gol atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Ormanİzmir kampanyası kapsamında, kupanın anısına 2240 fidan dikeceklerini açıkladı. 2240 fidan atılan gol sayısını ve kulübün kuruluş yılını temsil edecek.