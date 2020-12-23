Havuzdan 100 madalya çıkardı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Bölümü öğrencisi Bengü Aktarmaç, henüz 7 yaşındayken hobi olarak başladığı yüzmede, kısa sürede yeteneğini göstererek Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kadrosuna girdi, Milli Takım’a kadar yükseldi.

Ortaokul döneminden itibaren katıldığı yarışmalarda ulaşılması zor bir başarı yakalayarak şimdiye dek 100’e yakın madalya kazanan, 2019 yılında ülkemizi temsil ederek ‘kurbağalama’ stilinde Balkan 4’üncülüğü elde eden Aktarmaç, hedefini olimpiyat olarak belirledi. İEÜ’nün sağladığı yüzde 100 sporcu bursu imkanından yararlanarak bu yıl üniversiteli olan Aktarmaç, “Yüzmeye çok emek verdim, bu alanda ilerlemek istiyorum. Ancak eğitim de çok önemli. Hep psikoloji okumak isterdim ve bu hedefime de ulaştım. Spor ile eğitim birbirini zorlaştırmıyor, aksine tamamlıyor. İki alanda da başarıya ulaşarak örnek olmak istiyorum” dedi. İzmir’in Narlıdere ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Bengü Aktarmaç, ortaokul ve lise döneminde katıldığı turnuvalarda üst üste birincilikler elde ederek dikkatleri üzerinde topladı.

Geçtiğimiz yıl, Balkan Genç Yüzme Şampiyonası’nda mücadele ederek 200 metre kategorisinde dördüncü olan, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de kadrosunda yer alan Aktarmaç, spordaki başarısını eğitime taşıdı. Her gün yaklaşık 3 saat antrenman yapan, yarışma olduğunda şehir dışına çıkan Aktarmaç, spordan arda kalan zamanlarında eğitimine de ağırlık vererek çocukluğundan beri çok istediği psikoloji bölümünü kazandı.

Tahmin edemezdim

Yüzmeye olan ilgisinin eğitimdeki başarısını da tetiklediğini söyleyen Aktarmaç, “Çocukken yaz aylarında sudan çıkmazdım. Ailemle birlikte denize gitmeye can atar, kolluklarımı giyerek suya atlardım. Saatlerce de sudan çıkmazdım. Çocukluk döneminde yüzmeye olan ilgimin, Milli Takım’a kadar ilerleyeceğini hatta üniversitemde bana burs kazandıracağını tahmin edemezdim. ” dedi. Aktarmaç, şöyle devam etti:Spor ile eğitim birbirini zorlaştırıcı değil, tamamlayıcı etkenler. Ben, bunu kanıtladığımı düşünüyorum. Akademik eğitim benim için çok önemli, derslerime her daim ağırlık vereceğim. Ancak spordan da vazgeçmeyeceğim. Benim yaşımdaki birçok sporcu gibi benim de en büyük hedefim olimpiyatlarda yer almak, ülkemi temsil etmek. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımı sürdürüyorum.”



