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Hentbolda Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da sona erdi

Hentbolda Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da sona erdi
14 Nisan 2023 Cuma 20:19

KASTAMONU (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Kastamonu'da düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye'nin farklı illerinden 15 takımın katılımıyla 10 Nisan'da başlayan şampiyonada maçlar, Kastamonu Atatürk Spor Salonu ve Merkez Spor Salonu'nda oynandı.

Şampiyonanın son günündeki final maçında, Adana Totemcard Adasokağı Spor Kulübü ile Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü karşılaştı.

Karşılaşmayı 33-27 kazanan Adana temsilcisi, birinciliği elde etti. Turnuvada Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Karşılaşmaların ardından takımlara madalyaları verildi.

Adana Totemcard Adasokağı Spor Kulübü Antrenörü Nesimi Dağdoğan, basın mensuplarına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden kendilerinin de etkilendiğini söyledi.

Sporcularının uzun süre antrenman yapamadığını anlatan Dağdoğan, "2,5 aydır antrenmansızız. Bu turnuvaya katılmak istiyorduk. Çünkü Yıldız Milli Takımı'nda oynayan oyuncularımız vardı. Onların bir şekilde bu işe devam edebilmesi gerekiyordu. Bu turnuvada şampiyonluk hedefliyorduk. Geçen yıl da şampiyon olmuştuk. Yeni şampiyonluğumuz şehrimize armağan olsun." diye konuştu.

Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Buket Seven ise galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Bunu bekliyorduk. Türkiye'mize ve Adana'mıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #hentbol #kastamonu #Yıldızlar Türkiye Şampiyonası
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