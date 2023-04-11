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Hentbolda Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Kastamonu'da sürüyor

- Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi İsmail Bayraktar:"Çok keyifli maçlar seyrediyoruz. Hentbol ivme kazanan bir spor. Son yıllarda elde ettiğimiz başarıyı milli takım düzeyinde başarılarla taçlandıracağımızı düşünüyorum"

Hentbolda Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Kastamonu'da sürüyor
11 Nisan 2023 Salı 13:08

KASTAMONU (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da devam ediyor.

Türkiye'nin farklı illerinden 15 takımın katılımıyla dün başlayan şampiyonada maçlar, Kastamonu Atatürk Spor Salonu ve Merkez Spor Salonu'nda oynanıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi İsmail Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın 14 Nisan Cuma günü sona ereceğini söyledi.

Zorlu bir mücadelenin ardından takımların burada oynama hakkını elde ettiğini belirten Bayraktar, "Yarı finallerden ilk ikiyi alan takımlar buraya geldi. Dün birinci gün grup maçları oynandı. Bugün de ikinci gün grup maçları oynanıyor. Elemeler bittikten sonra Türkiye'nin en iyi 8 takımı kalacak. Onlar da 12-13 ve 14 Nisan'da maçlarını oynayacak. Bu maçlar sonucu Türkiye şampiyonu belirlenecek." dedi.

Maçların keyifli geçtiğini anlatan Bayraktar, "Yıldız Milli Takım sporcularımız da burada. Mili takım hocalarımız da burada. Onlar da milli takıma sporcu seçiyor. Geleceğimiz bu sporcular. Milli takımı bu sporcular oluşturacak. Çok keyifli maçlar seyrediyoruz. Hentbol ivme kazanan bir spor. Son yıllarda elde ettiğimiz başarıyı milli takım düzeyinde başarılarla taçlandıracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kastamonu'nun hentbolda özel bir yeri olduğunu kaydeden Bayraktar, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'a teşekkür ederek, "Ekibiyle her şeyi hazırlamış. Kastamonu'nun çok büyük emeği var. İki spor salonunu bize tahsis ettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

Etiketler; #hentbol #kastamonu #Türkiye Şampiyonası #Yıldız Kadınlar
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