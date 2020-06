Hipodrom yarışa hazır

Salgın nedeniyle geçen 20 Mart'ta iptal edilen at yarışları, Türkiye genelinde yarın seyircisiz olarak başlayacak. Buca Şirinyer Hipodromu da salgına karşı alınan üst düzey tedbirler ile yarışların başlayacağı günü bekliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart'ta iptal edilen at yarışları, 81 gün sonra seyircisiz şekilde başlayacak. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren üst düzey tedbirlerin alındığı hipodromlar, tekrar atları, jokeyleri ve sektör çalışanlarını ağırlamak için hazırlanıyor. 485 dönüm arazide bulunan İzmir Şirinyer Hipodromu girişinde, personel ve görevliler ateşleri ölçülüp, dezenfeksiyon tünelinden geçiriyor. Tekrar yarışacak olan jokeyler ise, kendileri için özel olarak paravanlarla ayrılmış, numaralandırılmış ve dezenfekte edilmiş odalarda yarış öncesi hazırlıklarını yapacak. Yarış kayıtlarının yapıldığı gişede ise, sıraya giren kişiler yerlerde işaretli olan alanlarda sosyal mesafeye uyarak sırada bekleyecek. Aynı zamanda, padok bölümü ve start makineleri de her yarış öncesi ve sonrası ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilecek. Hipodromunun pansiyon bölgesinde bulunan atlar ise yarışların iptal edildiği günden beri, formda kalmaları için her gün saat 04.00'ten 10.00'a kadar gezdirilmeye devam ediliyor ve günlük bakımları yapılıyor.

İlk yarış perşembe günü

İzmir'deki ilk yarış Perşembe günü başlayacak. Haftada 2 veya 3 gün yapılacak koşularla devam edecek. Yarışlar iptal edildiği günden itibaren hipodromlarda kriz masalarının oluşturulduğunu aktaran Şirinyer Hipodromu Müdürü Cenk İşkara, şu bilgileri verdi: İzmir'de de önlemler aldık. İçeriye girişleri sağlık kontrolüyle sağlıyoruz. Yarışlar başladığında jokeylerimiz tek tek içeri alınacak ve doktorlarımız tarafından ateşleri ölçülüp, sağlık durumlarına bakılacak. Hepsi ayrı odalarda hazırlanacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Dezenfeksiyon çalışmasına genelde atların ve sahiplerinin bulunduğu pansiyonlar bölgesinde ağırlık veriyoruz. Traktör arkası pülverizatör ile ortam ilaçlaması yapılıyor. Açık alanlarda sırt pompasıyla ilaçlamalar yapılıyor. İnsan temasının olduğu tüm bölgeler, Sağlık Bakanlığı'nın bizlere vermiş olduğu oranlarda çamaşır suyunun bulunduğu çözeltiler kullanılarak düzenli olarak temizleniyor. İzmir'deki yarışlar, başlangıç olarak perşembe ve cuma günü daha sonraki haftalarda ise değişen günlerde yapılacak. İkinci bir talimat gelene kadar seyirci almayı düşünmüyoruz. Sadece yarışa deklaresi olan at ilgilileri alınacak."