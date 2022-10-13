Hız tutkunlarının kalbi Seferihisar'da atacak

67 araç ve 134 sporcunun yarışacağı Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5’inci ayağı olan 2022 Royal Teos Ege Rallisi, 15-16 Ekim tarihlerinde EOSK tarafından Seferihisar'da 31’inci kez gerçekleştirilecek

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesinin en önemli spor organizasyonları arasında yer alan ve Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası 5’inci ayağı olan 2022 Royal Teos Ege Rallisi, 15-16 Ekim tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından 31’inci kez gerçekleştirilecek. Seferihisar'da gerçekleşecek olan ralli, Royal Teos Thermal Resort Clinic & Spa, Berkem Motors ve Williams High Performance Car Care, Seferihisar Belediyesi, Teos Marina sponsorluğunda, İzmir Valiliği, Seferihisar Kaymakamlığı, Menderes Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesi düzenlenen basın toplantısına Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) Başkanı Özer Yüce, Royal Teos Ege Rallisi Yarış Direktörü Ömer Yüce, sporcular ve yarışın sponsorları katıldı.



Zor bir organizasyon



Toplantıda konuşan Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) Başkanı Özer Yüce, yarışın organize edilebilmesi için çok ciddi bir ekipleri olduğunu belirterek, “Burada devlet kurumları bizimle birlikte AFAD, İl Sağlık, Jandarma Emniyet ve yaklaşık 850 personel ile bu yarışı gerçekleştiriyoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman bu kadar büyük olduğu hissedilmiyor ancak çok uzun kilometrelere hakim olmak zorundayız. Zor bir organizasyon ama kazasız belasız tamamlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.



67 araç 134 sporcu yarışacak



Yarış hakkındaki sportif bilgileri veren Royal Teos Ege Rallisi Yarış Direktörü Ömer Yüce ise “Yarışımız Shall Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı Royal Teos Ege Rallisinde 67 araç ve 134 sporcu kayıt yaptırdı. Yarışımız 116 km’si özel etap olmak üzere 283 km’lik parkuru kullanıyor. Yarışımızda Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası ile birlikte Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve motorsporcuların desteklendiği Oğuz Gürsel Ralli Kupası’na da puan veriyor. Cumartesi sabahı bize burada ev sahipliği yapan Royal Teos’un önünden bir startımız olacak. ekipler sırasıyla Beyler Köyü’nü dolanıp Williams ve Beyler etabını iki defa geçecek. Akşam servis alacakları Seferihisar pazaryerinde araçları herkes görebilir. Sporcular ikinci gün Çatalca ve Gödence köylerinde yer alan Royal Teos ve Berkem Motors etaplarını geçtikten sonra pazar günü iki etap geçiliyor. Orada özel puan alınıyor. Power etap olarak geçilecek. Onun sonunda dereceye giren ekipler Teos Marina’da yapılacak ödül töreninde kupalarına kavuşacaklar. Herkesin anılarında güzel bir yarış olarak kalacak bir yarış olmasını diliyorum. Katılan tüm sporculara çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Ege Rallisi çok değerli



31’inci kez düzenlenen rallide 20’inci kez start alacak BC Vision Motorsport Yarışçısı Burak Çukurova da “Ege Rallisi bizim için çok değerli ilk günden itibaren hayatımda en sevdiğim etapların olduğu hem doğasıyla hem şehriyle benim için gerçekten özel bir yer. Burada kulübün de önemi var. Ege Rallisi’nin elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Sonuçta mücadele etmeye çalışacağız. Kazanmak için start alacağız” dedi.



Yarışa hazırız



Castrol Ford Team Türkiye Takımından Ali Türkkan da görüşlerini şöyle dile getirdi: “Ege Rallisi benim ilk ralli startım. Ralli kariyerimin başladığı yer. O yüzden benim için tekrar burada olmak geçen sene olduğu gibi bu sene ve bundan sonraki senelerde de her zaman çok özel olacak. İzmir’i çok seviyoruz. İzmir çok güzel bir şehir, etaplar çok güzel. Organizasyon ve organizatör kulüp bizim için bu anlamda dört dörtlük bir yarış. Umarım kazasız belasız herkes için keyifli bir yarış olur. Sezon sonuna doğru yaklaştıkça puan farkları biraz açılsa da yarışın içindeki mücadeleler çok daha birbirine yaklaşmaya başladı bu da bize açıkçası çok keyif veriyor. Castrol Ford Team Türkiye olarak yine sezonun bir asfalt yarışına tamamen hazır geldik ve buradan alabildiğimiz maksimum puanı inşallah galibiyeti alarak ayrılmak istiyoruz.”