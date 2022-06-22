Hukukçular Şehit Polis Fethi Sekin için yarıştı

İzmir Adalet Sarayına yönelik PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda çatışmaya girerek şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin’in anısına düzenlenen geleneksel “HUDER İzmir Şehit Polis Fethi Sekin Halı Saha Turnuvası” sona erdi.

Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER) İzmir Şubesinin 2-21 Haziran tarihleri arasında düzenlediği “HUDER İzmir Şehit Polis Fethi Sekin Halı Saha Turnuvası” sona erdi. İzmir Adalet Sarayına yönelik 5 Ocak 2017 tarihinde hain terör örgütü PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda çatışmaya girerek şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin’in adına düzenlenen geleneksel “HUDER İzmir Şehit Polis Fethi Sekin Halı Saha Turnuvası” kapsamında hukukçulardan ve hukuk fakültesi öğrencilerinden oluşan 12 takım, gerçekleştirilen 25 müsabakada Şehit Polis Fethi Sekin’in anısını yaşatmak için yarıştı.

Buca Şahlanlar Halı Saha Tesislerinden gerçekleştirilen turnuvanın final maçı Şehit Polis Fethi Sekin anısına yapılan saygı duruşunun ardından başladı. Maçı hakem Nilay Kanat Tezgel yönetti. Finale kalan Baron ve Uzlaşma Devam takımlarının kıyasıya yarıştığı final maçında Baronlar, Uzlaşma Devam takımını 6-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonluğunu göğüsledi. Şampiyon olan takım, kupa ve 5 bin TL’lik ödül çeki ile ödüllendirildi. Final maçı sonrasında düzenlenen kupa ve madalya takdim töreninde HUDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan, geleneksel “HUDER İzmir Şehit Polis Fethi Sekin Halı Saha Turnuvası”nda Şehit Polis Fethi Sekin’in anısını yaşatmak için yarışan, turnuvaya katılan takım oyuncularına teşekkür etti.

"Sekin, hukukçuların hayatını kurtardı"

Kahraman Polis Memuru Şehit Fethi Sekin’in İzmir Adalet Sarayına yönelik 5 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen saldırıda büyük bir facianın önüne geçtiğini aktaran Kayacan, “Peygamberimizin Hz. Hamza'ya ‘Yavaş yürü Ey Hamza! Yürüyüşün ölümü korkutuyor’ dediği gibi aziz şehidimiz Fethi Sekin şehadete yürüdü. İzmir Adalet Sarayı önünde kendisini siper eden Sekin, meslektaşlarımızın, hukukçuların ve yüzlerce insanın hayatını kurtardı. Aziz şehidimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle turnuvaya katılarak şehidimizin anısını yaşatmak için gayret sarf eden, turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kayacan’dan mesleki dayanışma vurgusu

Kayacan, “Birbirimizi kırmadan çok güzel bir turnuva süreci yaşadık. Yeni arkadaşlıkların ve dostlukların temelinin atıldığı bir turnuva oldu. En büyük gayemiz mesleki dayanışmayı, hukukçu dayanışmasını en yüksek seviyeye çıkarmak. HUDER İzmir olarak eğitim seminerlerimiz kadar bu etkinliklere de önem veriyoruz. Bu güzel manzaralar yaşandığı sürece de bu etkinliklere devam edeceğiz. Bu vesileyle turnuvanın ve eğitim seminerlerimizin hazırlık süreçlerinde büyük gayret sarf eden HUDER İzmir Gençlik Komisyonu Başkanı Avukat Furkan Şahin’e, HUDER İzmir Gençlik Komisyonu Başkan Vekili Gizem Elif Büyükyıldırım’a ve turnuvada maçlarımızı yöneten İzmir Futbol Hakemleri Birliği Başkanı Ferit Karahan’ın şahsında tüm hakemlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından HUDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan, müsabakalarda görev alan hakemlere plaket, turnuvanın ikincisi ve birincisi olan takım oyuncularına madalya, şampiyon takıma ise kupa ve 5 bin TL’lik ödül çekini takdim etti.