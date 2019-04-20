İKÇÜ'den Futsal’da Birinci Lig, Teniste ikincilik başarısı

Türkiye Üniversite Sporlarının düzenlediği İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan ÜNİLİG Salon Futbolu 2. LİG Müsabakalarında, İKÇÜ Erkek Futsal takımı, 6 üniversiteden 2.nci olarak 1. Lige çıktı.

İKÇÜ'den Futsal’da Birinci Lig, Teniste ikincilik başarısı
20 Nisan 2019 Cumartesi 12:04

Türkiye Üniversite Sporlarının düzenlediği 2. Lig Tenis Turnuvasında ise İKÇÜ Tenis Takımı bayanlarda ikincilik, erkeklerde de üçüncülük başarısı elde etti.

Antrenörler Özlem Sivrikaya ve Volkan Aktaş eşliğinde, İKÇÜ’ye getirdikleri kupaları Rektör Prof.Dr.Saffet Köse ile paylaşan İKÇÜ’lü sporcuların sevincine; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Serhat Dikmen, Spor Birimi Şube Müdürü Öğr.Gör.Dr. Yeliz Doğru da ortak oldu.

Müsabakalara katılan sporcuları tebrik eden Rektör Prof.Dr.Köse, “Yarışmalarda mücadele eden tüm öğrencilerimizi, onları eğiten hocalarımızı ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bu başarı üniversitemize hayırlar getirsin. Öğrencilerimize desteğimiz her zaman devam edecek. ” dedi.

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