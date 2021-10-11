BOĞAZ AĞRISINA KARŞI 10 ÖNERİ
BOĞAZ AĞRISINA KARŞI 10 ÖNERİ
0
BUCA'DA BALKAN RÜZGARI ESTİ
BUCA'DA BALKAN RÜZGARI ESTİ
0
KARADAĞLI SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
KARADAĞLI SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
0
UÇAK DÜŞTÜ: 16 ÖLÜ
UÇAK DÜŞTÜ: 16 ÖLÜ
0

İki ayda 7 kupa kazandılar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in belirlediği vizyonla İzmir’i su ve plaj sporlarında Avrupa’nın öncü kenti yapma yolunda ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün kısa süre önce faaliyetlerine başlayan su topu şubesi, iki ayda yedi kupa kazandı

İki ayda 7 kupa kazandılar
11 Ekim 2021 Pazartesi 11:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında faaliyet gösteren su topu şubesi iki ayda yedi kupa kazandı. Büyük Kadınlar Türkiye Kupası, U17 Kadınlar Federasyon Kupası ve U17 Erkekler Federasyonu Kupası’nı İzmir’e getiren İzmir Büyükşehir, U-19 Kadınlar Federasyon Kupası ile U-15 Kadınlar Federasyon Kupası’nda ikincilik, U-19 Erkekler Federasyon Kupası ve U-15 Erkekler Federasyon Kupası’nda üçüncülük elde etti.

Sporcular Yağmur Arzu Nergiz (Kadın A Takım), Ceren Keçe (U-19)  Defne Narin (U-17), Hanzade Dabbağ (U-15), Baran Ünaldı (U-19), Renan Gürses (U-17) ve Erman Ege Erçin (U-15) Kulüp Başkanı Ersan Odaman ile bir araya gelerek başarıyı kutladı. Su sporlarından sorumlu yönetici Hüseyin Egeli, Kulüp Genel Sekreteri Barış Şeref, branş sorumlusu Ceren Kilislioğlu’nun da katıldığı törende sporculara teşekkür eden Odaman, “Pandemi döneminin etkisini yitirmesiyle birlikte spor alanlarına dönüp kupaları kazanmaya başladık. Su topu, bizim için çok yeni bir branş.  Kısa sürede elde ettiğimiz  başarılar ile gurur duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in İzmir’i su ve plaj sporlarında Avrupa’nın öncü kenti yapma hedefini yakalamak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Etiketler; #izmir su topu #izmir kupa
Önceki Haber
Boğaz ağrısına karşı 10 öneri
Sonraki Haber
Hayvan ambulansı Güzelbahçe'de hizmete girdi
Göztepe'de Atınç gözden düştü
Göztepe'de Atınç gözden düştü
0
Bucaspor 1928 nefes aldı
Bucaspor 1928 nefes aldı
0
Göztepe'nin efsane oyuncusu koronavirüse yenildi
Göztepe'nin efsane oyuncusu koronavirüse yenildi
0
Karşıyaka kabus görüyor
Karşıyaka kabus görüyor
0
Göztepe özel maçta Altınordu'yu geçti: 1-0
Göztepe özel maçta Altınordu'yu geçti: 1-0
0
Göztepe'de İrfan Can'a terapi
Göztepe'de İrfan Can'a terapi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.