İki kupa tek şampiyon!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibin 2 - 0 yenerek kupanın sahibi oldu

Organizasyonda toplamda 10’uncu kez mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Josef ve Rosier kaydetti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri sezonu çifte kupayla tamamlarken, finalde kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, önümüzdeki sezon için Avrupa hayallerine veda etti.

3’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba’nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan N'Koudou içeri çevirdi, Boffin’den seken topu tamamlayan Josef takımını öne geçirdi: 0-1.

9’uncu dakikada Necip’in pas hatasında Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz, Vida’yı geçip vurdu. Top direğin dibinden dışarıya çıktı.

24’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin, Fredy’den şık bir çalımla sıyrılıp penaltı noktası üzerinden kaleyi gördü, Boffin topu köşeden çıkardı.

30’uncu dakikada Beşiktaş farkı ikiledi. Atiba’nın pasında topla buluşan Ghezzal, sağ çaprazdan Rosier’ye aktardı. Fransız futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Boffin çaresiz kaldı: 0-2.

39’uncu dakikada Ghezzal’in uzun pasında Atiba ceza içinde vuruşunu yaptı, top yan direkten oyun alanına döndü.

44’üncü dakikada Amilton’un pasında topla buluşan Hakan kesme bir vuruşla kaleyi yokladı. Top Utku’nun bakışları arasında dışarı çıktı.

52’nci dakikada Ghezzal köşe vuruşunda ortaladı, Larin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64’üncü dakikada Bünyamin’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz’in şutunda kaleci Utku topu ayaklarıyla çıkardı.

69’uncu dakika Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Podolski’nin şutunda kaleci Utku topu kornere çeldi.

90+1'inci dakikada Veysel'in sert şutu direkten döndü.



STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Serkan Olguncan (xx)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin (x) - Bünyamin (xx) (Dk. 70 Sam x), Veysel (x), Naldo (xx), Kudryashov (xx), Hakan (x) (Dk.46 Mert x), Nuri (xx) (Dk. 78 Ufuk x), Fredy (x), Gökdeniz (xx), Amilton (xx) (Dk. 79 Orgill x), Podolski (x)

BEŞİKTAŞ: Utku (xxx) - Rosier (xxx), Welinton (xxx), Vida (xxx), N'Sakala (xxx), Necip (xx) (Dk.65 Dorukhan x), Josef (xxx), Atiba (xxx) (Dk 78 Mensah x), Ghezzal (xxx) (Dk. 86 Rıdvan x), N'Koudou (xxx) (Dk. 65 Gökhan x), Larin (xx)

GOLLER: Dk. 3 Josef, Dk. 30 Rosier (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 63 Nuri, Dk. 73 Kudryashov, Dk. 85 Naldo (Antalyaspor) - Dk. 87 Utku (Beşiktaş)

BEŞİKTAŞ'TA ÇİFTE KUPA SEVİNCİ



Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor’u yenen Beşiktaş, sezonu çifte kupayla tamamladı. Geçen cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’yi yenerek averajla Galatasaray’ın önünde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, aynı stadyumda 3 gün aradan sonra bu kez kupa sevinci yaşadı. Hakem Ali Palabıyık’ın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı. ‘İki kupa tek şampiyon Beşiktaş’ yazılı tişört giyen siyah-beyazlılar, tribünlerdeki taraftarlarıyla kupa zaferini kutladı. Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan, taraftarların isteği doğrultusunda 3’lü çektirdi. Finalin kaybedeni Antalyaspor taraftarları da futbolcularını tribünlere çağırarak teselli etti.

Sahanın ortasına kurulan platformda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in katılımıyla ilk olarak hakemlere ödülleri takdim edilirken, karşılaşmanın oyuncusu ödülü spor yazarlarının oylarıyla Josef’e verildi. Finalist Antalyasporlu oyuncular ve teknik heyet, koronavirüs tedbirleri kapsamında kürsünün üzerine konulan madalyalarını aldıktan sonra kazanan Beşiktaşlı futbolcuları alkışladı. Alkışlarla platforma gelen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nı 10’uncu kez havaya kaldırdı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 2 hedefimize de ulaştık

Ziraat Türkiye Kupası'nda İzmir'de Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, "Gerçekten pandemi nedeniyle, zor geçen bir sezon. Sezon başlangıcında zor sartlarda, iyi bir kadroyla iyi bir teknik ekiple sezona başladık. Başlarken 2 tane hedef koymuştuk. Bu hedeflerin biri lig şampiyonluğuydu birisi de Türkiye Kupası'ydı. Öncelikli hedefimiz bunların mücadelesini sonuna kadar vermekti, ardından bu hedeflerimizi finalize etmekti. Bu dileklerimiz gerçek oldu. Çok ciddi emek ve mücadele verdik. Başta başkanımız Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve futbolculara, hepsine teşekkür ediyorum. Eşi görülmemiş mücadele verdik. Eşi görülmedik maç trafiğine girdik. Pandemiden ötürü hepimiz ailemizden ayrı kaldık. Çok fedakarlıklar yapıldı ve sonunda buradan çifte kupayla ayrıldık. İzmir'e gelirken acaba çift kupa alır mıyız diye düşünmüştük, çok şükür bunu başardık. Tüm dünyadaki Beşiktaş taraftarına armağan olsun" dedi.

Emre Kocadağ iyi bir futbol oynadıklarını ifade ederek, "Ligin sonu sıkışınca, maç trafiği yoğun olunca stres yaşandı. Bu kupalar gelince bu stres boşaldı. Bugün iyi bir futbol bekliyordum, Göztepe maçında istediğimizi yansıtamadık. Bizler, futbolcular ve teknik ekip şampiyonluktan sonra İzmir'de güzel 2 gün geçirdik. Sonrasında bugün daha iyi bir oyunla kupayı müzemize götürüyoruz. İzmir bizi güzel ağırladı; yalnız stada gelirken talihsiz olaylar yaşandı. Bizim otobüsümüze bir saldırı var. Ben bunu tüm İzmir halkına mal etmek istemiyorum. İzmirli birçok dostumuz var, takım olarak İzmir'e gidip gelmeyi seviyoruz. Fakat istenmeyen olaylar yaşandı. Bizim bir kulüp çalışanımız yaralandı, otobüsümüz taşlandı. Personelimizin sağlık durumu iyi. Yönetim kurulumuzun içinde bulunduğu otobüsümüze saldırı oldu. Ama sağ olsun İl Emniyet Müdürümüz olaya hemen müdahale etti. İnşallah bir daha yaşanmaz" diye konuştu.