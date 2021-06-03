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İki takım arasında Alsancak Stadı gerginliği!

Yeni sezonda İzmir'i Süper Lig'de temsil edecek Altay ile 1'inci Lig'de yer alacak Altınordu arasında yeniden inşaatı süren Alsancak Stadı'nda söz sahibi olmak için yaşanan gerginlik devam ediyor

İki takım arasında Alsancak Stadı gerginliği!
03 Haziran 2021 Perşembe 12:35

Geçen hafta İstanbul'daki TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde karşı karşıya gelen iki İzmir ekibinden Altay'ın 1-0'lık galibiyetle adını Süper Lig'e yazdırmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Alsancak Stadı Altay'ındır" tezahüratları yaparken, Altınordu yönetimi, "İzmir Alsancak Stadı" vurgusunu ön plana çıkarıyor.

Son olarak Altaylı taraftarlar şampiyonluk sonrası stadın çatısına dev bir Altay bayrağı asarken, Altaylı bazı fanatiklerin şampiyonluk kutlamalarında Alsancak'taki Sait Altınordu Heykeli'ne zarar verdiği iddia edildi. Heykelin üzerinde yer alan Altınordu armasının meşale yakılarak kullanılmaz hale getirildiği ileri sürüldü. Arma daha sonra Altınordu tarafından yenilendi. Altınordu cephesinden ise geçtiğimiz günlerde, "İzmir'in iki köklü kulübü Altınordu FK ve Altay SK'nın geçmişten bugüne birlikte kullanmış olduğu İzmir Alsancak Stadyumu yenileniyor" mesajı verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #alsancak #alsancak stadı #altay #altınordu
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