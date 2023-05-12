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İrfan Can Eğribayat bonservisiyle Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Spor Toto 1’inci Lig’de Play-Off mücadelesi veren Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini aldı

İrfan Can Eğribayat bonservisiyle Fenerbahçe’de
12 Mayıs 2023 Cuma 15:13

Sarı-lacivertliler, birinci kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi koruyan İrfan Can’ın satın alma opsiyonunu kullandı. Sezon başında 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can için Göztepe 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli alacak. Böylece, Göztepe’nin 24 yaşındaki filebekçisinden kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro girmiş olacak.

Göztepe’ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor’dan gelen İrfan Can istikrarlı bir performans göstermişti. Ancak geçen sezon taraftarla tartışan kaleci, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can için Trabzonspor ve Premier Lig ekibi Southampton da devreye girmişti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #fenerbahçe #Spor Toto 1inci Lig #göztepe #İrfan Can Eğribayat
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