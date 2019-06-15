İyi ki doğdun Göztepe!

Göztepe Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

İyi ki doğdun Göztepe!
15 Haziran 2019 Cumartesi 12:50

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepe Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümünü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda aynı anda meşale yakarak kutladı.

Saat 21.55'te Susuzdede Parkı'nda geri sayımla Göztepe'nin kuruluşu canlandırıldıktan sonra taraftarlar, ellerindeki meşaleleri yakarak kulübün 94. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kutlamalara bazı vatandaşlar denizden destek verdi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kutlamalara katıldı. 

Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü üzerine gelen Soyer, burada taraftarları selamladı. 

Başkan Soyer, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.


Kaynak: AA
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