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İzmir atlamada madalyaları topladı

İzmirli milli sporcular Varna'dan 7 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya ile döndü

İzmir atlamada madalyaları topladı
16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:23

Atlama Milli Takımı, 11-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Cup'ta 20 altın, 20 gümüş, 7 bronz olmak üzere 47 madalya toplarken, ay-yıldızlı armayı taşıyan İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü (İZGEM) sporcuları toplam 20 madalyayı boyunlarına asarak kente gurur yaşattı. İzmirli milli sporcular Varna'dan 7 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya ile döndü.

Sporcularımız 3 ve 1 metre tramplen senkronize ile kule disiplininde yarışırken, Sude Köprülü 3 altın, Barış İkinci 1 altın, 2 gümüş, Ece Şevval Erzincan 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz, Simay Arslankan 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz, Sevgi Erdem 1 altın, 2 gümüş, Ilgın Çimen 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Antrenörlüğünü Sercan Şen'in yaptığı İzmirli milli sporcular, 18-24 Temmuz'da Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadale edecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #madalya #atlama
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