İzmir atlamada madalyaları topladı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 28-30 Mayıs tarihleri arasında 5 ülkenin katılımıyla düzenlenen 2021 Balkan Gençler Atlama Şampiyonası'na İzmirli milli sporcular damga vurdu

Ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Türkiye, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'nın katıldığı şampiyonada İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü (İZGEM) sporcuları 5 Balkan Şampiyonluğu elde ederken, 6 gümüş, 2 de bronz madalyanın sahibi oldu. Milli takımda yer alan İzmirli milli sporcu Barış İkinci, 3 metre senkronize, 3 metre tramplen ve 1 metre tramplende 3 altın madalya alırken, Gül Handan Karaköse 3 ve 1 metre tramplende birincilik kürsüsüne çıktı.

Barış İkinci kule senkronizede, Sude Köprülü 1 metre tramplende, Ilgın Çimen ve Simay Arslankan 3 metre senkronizede, Gül Handan Karaköse ve Ece Şevval Erzincan 3 metre tramplen senkronizede ikincilik elde etti. Ayrıca Sude kule disiplininde, Ece Şevval 3 metre tramplende üçüncü oldu. Kendilerine destek veren İzmir Gençik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu'na teşekkür eden antrenör Sercan Şen, "Bu işin gerçek kahramanları olan sporcularımı tebrik edip, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.