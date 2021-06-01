ESKİ EŞİNE DAVA AÇTI
ESKİ EŞİNE DAVA AÇTI
0
SİGARA İÇENLER DİKKAT!
SİGARA İÇENLER DİKKAT!
0
DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?
DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?
0
VAKA SAYISI 6 BİNLERE DÜŞTÜ!
VAKA SAYISI 6 BİNLERE DÜŞTÜ!
0

İzmir atlamada madalyaları topladı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 28-30 Mayıs tarihleri arasında 5 ülkenin katılımıyla düzenlenen 2021 Balkan Gençler Atlama Şampiyonası'na İzmirli milli sporcular damga vurdu

İzmir atlamada madalyaları topladı
01 Haziran 2021 Salı 15:52

Ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Türkiye, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'nın katıldığı şampiyonada İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü (İZGEM) sporcuları 5 Balkan Şampiyonluğu elde ederken, 6 gümüş, 2 de bronz madalyanın sahibi oldu. Milli takımda yer alan İzmirli milli sporcu Barış İkinci, 3 metre senkronize, 3 metre tramplen ve 1 metre tramplende 3 altın madalya alırken, Gül Handan Karaköse 3 ve 1 metre tramplende birincilik kürsüsüne çıktı.

Barış İkinci kule senkronizede, Sude Köprülü 1 metre tramplende, Ilgın Çimen ve Simay Arslankan 3 metre senkronizede, Gül Handan Karaköse ve Ece Şevval Erzincan 3 metre tramplen senkronizede ikincilik elde etti. Ayrıca Sude kule disiplininde, Ece Şevval 3 metre tramplende üçüncü oldu. Kendilerine destek veren İzmir Gençik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu'na teşekkür eden antrenör Sercan Şen, "Bu işin gerçek kahramanları olan sporcularımı tebrik edip, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Altay'da Poko kalacak
Sonraki Haber
Vali Köşger: Kaynaklarımızı yerinde kullanırsak İzmir'in daha iyi konuma geleceği aşikar!
Altay'da Poko kalacak
Altay'da Poko kalacak
0
Altınordu'dan çifte atak
Altınordu'dan çifte atak
0
Göztepe'ye Yunan golcü geliyor
Göztepe'ye Yunan golcü geliyor
0
Kadın motorcular piste çıktı!
Kadın motorcular piste çıktı!
0
Begüm Dünya Şampiyonu oldu!
Begüm Dünya Şampiyonu oldu!
0
Altay şampiyonluğunu kutladı
Altay şampiyonluğunu kutladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.