İzmir BŞB turu zora soktu

EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinin ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'a 39-28 mağlup oldu.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinin ilk maçında deplasmanda bir diğer Türk temsilcisi Konyaaltı Belediyespor'a 39-28 mağlup olan İzmir Büyükşehir Belediyespor avantaj kaybetti.

Pazar günü saat 16.30'da Celal Atik Spor Salonu'nda 11 gol farkla kaybettiği rakibi ile rövanş maçına çıkacak İzmir BŞB, 12 gol farkla kazanması halinde turu geçen taraf olacak. Yarı final vizesi alacak Türk temsilcisinin rakibi, Slovakya ekibi MKS IUVENTA Michalovce olacak. Yarı finalin ilk ayağı 18 Mart Cumartesi günü Türkiye'de, rövanşı da 25 Mart Cumartesi günü Slovakya'da oynanacak.

Daha önce ülkemizin yaşadığı yüzyılın deprem felaketleri nedeniyle ertelenen maça depremin yıktığı 11 ilimizin adının yazıldığı siyah tişörtlerle çıkan İzmir temsilcisi, Avrupa'daki Türk eşleşmesinde karşılaşma öncesi rakibiyle birlikte omuz omuza poz verdi.