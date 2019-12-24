İzmir'de açık su yüzme maratonu düzenlenecek

İzmir'de geçen yıl ilki yapılan Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikincisi 28-29 Aralık tarihlerinde Özdere'de düzenlenecek.

Şu ana kadar 100'ün üzerinde sporcunun başvurduğu yarışlar, 28 Aralık Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Şampiyonada sporcular, su sıcaklığının 15 derece olması sebebiyle FINA (Uluslararası Su Sporları Federasyonu) kuralları gereği sporcular neopren wetsuit koruyucu elbiselerle yüzecekler. Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, "Amacımız İzmir'de dört mevsim yüzülebileceğini göstermek, yüzme sporunu geniş kitlelere yaymak ve Menderes ile çevresinin tanıtımına katkı sağlamak. 2018 yılında iyi bir başlangıç yaptık. Bundan sonra organizasyonun kalıcı olmasına gayret edeceğiz. Ayrıca yurtdışından kulüpleri davet edip, yarışmayı uluslararası seviyeye çıkarmak istiyoruz" dedi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Türkiye Yüzme Federasyonu, Menderes Belediyesi koordinesinde geçen yıl yapılan şampiyona 152 sporcunun katılımıyla gerçekleşmişti.