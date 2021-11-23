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İzmir'de drift şampiyonasına büyük ilgi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ulusal statüde düzenlenen Türkiye Drift Şampiyonası'nın 2021 yılı sezon finali, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Birbirinden ünlü yarışçıların nefes kesen mücadeleleri, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı

İzmir'de drift şampiyonasına büyük ilgi
23 Kasım 2021 Salı 13:44

İzmir Ülkü Park'ı dolduran onbinlerce yarışseverin katılımıyla gerçekleşen final yarışında, pilotların performansları izleyenlere heyecan ve görsel şölen yaşattı. Pilotlarla tanışma ve padok ziyareti de büyük ilgi gördü. Yurt dışından sporcuların da katıldığı Türkiye Drift Şampiyonası son ayağında, Ege Bilaloğlu 2021 sezonunun şampiyonu oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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