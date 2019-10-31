İzmir'de stad hariç her şey tamam

Bir çok ilde modern stadyumlar yapıldığına dikkat çeken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, İzmir'de aynı durumun olmadığını hatırlatarak, 'İzmir'in stadyum açığı kapanırsa biz milli maçları İzmir'de oynamak istiyoruz. İzmir kendisi ve çevresi açısından çok önemli bir il. İzmir altyapılar yönünde stadyum hariç hazır. Bunun da en kısa zamanda olacağına inanıyorum' dedi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekim ayı meclis toplantısına konuk olarak katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, konuşmasının başında aldıkları ihalelerden bahsederek, İzmir'in çok güzel bir şehir olduğunu ve hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. İzmir'de birçok projeye imza attıklarını kaydeden Özdemir, "Zamanında İzmir Limanı ihalesine girdik ancak kazanamadık. Kazansaydık böyle olmazdı" ifadelerini kullandı.

İş hayatından bahsettikten sonra biraz da futboldan konuşmak istediğini söyleyen Özdemir, Türk futbolunun marka değerinin artırılması gerektiğini ve bu doğrultuda çalışma yaptıklarını belirtti.

Bunun gerçekleşmesi için en önemli unsurun liyakat ve futbolda adaletin sağlanması olduğuna dikkati çeken Özdemir, göreve geldikten sonra bu doğrultuda kurulların hepsini yenilediklerini bildirdi.

Marka değerini arttıracağız

Dünya spor ekonomisini örneklerle açıklayan Özdemir, şöyle davm etti: "Dünyada spor ekonomisinin 2 trilyon dolarlık bir bütçesi var. Bunun 500 milyar doları futbola ait. Türkiye ise futbola 2 milyar dolar civarında harcama yapıyor. Bu rakamı 4-5 milyar dolar seviyesine çekmek istiyoruz. Ana hedefimiz bu. Futboldaki en büyük gelir kalemlerine göz attığımız zaman, bütün dünyada en önemli futboldaki gelirin yayın gelirleri olduğunu biliyoruz. Diğeri tribündeki gelirler, futbolcu satışları, sponsor ve reklam gelirleri. Ana hedefimiz bizim ne yapıp ne edip Türkiye'nin marka değerini arttırırken, 4-5 milyar hedeflediğimiz futbol rakamını yakalamak."

Yayın gelirinin 412 milyon dolara düştüğünü hatırlatan Özdemir, "Yayıncı kuruluş bu rakamı ödemeyeceğini beyan etti. Pazarlıklar sonucu ilk olarak 450 milyon dolara düşürmüştük. Bu sene 412 milyon dolara düşürdük. Çünkü futbol markamızın değerini bir türlü artıramıyoruz. Bunu artırırsak futbol yayın gelirimiz 750 milyon dolara kadar çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Milli maç da veririz

Devletin üzerine düşen bütün görevleri sporun altyapısı yönünden yapmaya gayret gösterdiğini ileri süren Özdemir, bir çok ilde modern stadyumlar yapıldığını dile getirdi. İzmir'de modern stadyum olmadığını belirten Özdemir, şunları söyledi: "İzmir hiç bir zaman Türk futbolunun içinden ayrılamaz. En kısa zamanda İzmir'in 40 bin üzerinde kapasitesi olan bir stadyuma kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda hiç bir İzmir takımı kendi stadyumunda oynamıyor. İnşallah Göztepe ikinci yarı maçlarını kendi stadında oynayacak. İzmir'in stadyum açığı kapanırsa biz milli maçları İzmir'de oynamak istiyoruz. İzmir kendisi ve çevresi açısından çok önemli bir il. İzmir altyapılar yönünde stadyum hariç hazır. Bunun da en kısa zamanda olacağına inanıyorum."

Manisalı Bakan çözer

İzmir takımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Altınordu'nun Türkiye futbolunun gelişmesinde büyük katkısı var. Her gittiğim yerde Altınordu örneği anlatmaya çalışıyorum. Karşıyaka ise hiç bulunduğu yeri hak etmeyen bir kulübümüz. İnşallah en kısa zamanda eski gücüne kavuşur." diye konuştu. Bir meclis üyesi, Karşıyaka stadının yıkıldığını ve bir daha yapılamadığı için takımın olması gereken yerde olmadığını ve stad istediklerini söyledi. Bunun üzerine Özdemir, Karşıyaka gibi bir kulübün stadının olmamasını kötü olduğunu, Spor Bakanı'nın Manisalı olduğunu, en kısa zamanda stad yapılması gerektiğini ifade etti.