İzmir derbisinin kazananı Altay oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24’üncü haftasında iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği derbi mücadelesinde Göztepe, sahasında Altay’a 2-0 mağlup oldu

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42’nci dakikada penaltıdan Deniz Kadah ve 49’uncu dakikada Thaciano kaydetti. Bu sonuçla Göztepe 27 puanda kalırken, Altay ise puanını 21’e yükseltti.

2’nci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Halil’in pasında Ndiaye vuruşunu yaptı ancak kaleci Lis topu çeldi.

16’ncı dakikada Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda içerideki Angel’in dokuşunda kaleci Lis topu çıkardı.

36’ncı dakikada Altay yarı alanından çıkmaya çalışırken topu kapan Berkan direkt kaleyi düşündü, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38’inci dakikada Kazımcan, kaleci İrfan Can’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Sarper Barış Saka, Altay lehine penaltı noktasını gösterdi.

42’nci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Deniz topu filelere gönderdi: 0-1.

İlk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada Altay farkı 2’ye çıkardı. Orta alandan topu sürerek rakip ceza alanına yaklaşan Thaciano, sol çaprazdaki Kazımcan’la verkaç yaptı. Tekrar topa sahip olan Thaciano’nun sağ köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

51’inci dakikada Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda Atınç kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67’nci dakikada Kappel’in arka direğe ortasında savunmayı aşan topla buluşan Özgür, yarım voleyle topu kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

80’inci dakikada Tijanic’le verkaç yapan Ndiaye’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üstten oyun alanını terk etti.

88’inci dakikada Altay ceza sahasında yaşanan karambolde Halil’in vuruşunda kaleci Lis topu çıkardı. Dönen topa Baku vurdu ve savunmaya çarpan top kornere çıktı

Karşılaşma 2-0 Altay’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.



STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Abdullah Bora Özkara (xx), Samet Çavuş (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Kerim (x), Arslanagic (x) (Dk. 88 Baku), Atınç (xx), Angel (x), Berkan (x) (Dk. 72 Moubandje x), Nwobodo (xx), Soner (x) (Dk. 72 Aytaç x), Ndiaye(xx), Halil (xx), Di Santo (x) (Dk. 64 Tijanic x)

ALTAY: Lis (xx), Tolga (xx), Björkander (xx), Murat (xx), Özgür (xx) (Dk. 70 Poko x), Zeki (xx), Thaciano (xxx) (Dk. 82 Thiam x), Kappel (xx) (Dk. 82 Bamba x), Rodriguez (xx), Kazımcan (xxx) (Dk. 86 Naderi), Deniz (xxx) (Dk. 86 Paixao)

GOLLER: Dk. 42 (P) Deniz, Dk. 49 Thaciano (Altay)

SARI KARTLAR: Nwobodo, Arslanagic (Göztepe) - Özgür, Zeki, Lis (Altay)