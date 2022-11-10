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İzmir derbisinin kazananı Göztepe oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Turu’ndaki İzmir derbisinde Göztepe, evinde Bucaspor 1928’i yenerek tur atladı: 2-0

İzmir derbisinin kazananı Göztepe oldu
10 Kasım 2022 Perşembe 16:04

Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini 25’inci dakikada Kvasina ve 60’ıncı dakikada Atanga attı. Spor Toto 1’inci Lig’deki Göztepe ve TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk yarışı veren Bucaspor 1928, 9 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelirken, hafta içi mesai saatinde olmasına rağmen iki takımın taraftarları maça ilgi gösterdi. Tribünlerde 4904 biletli seyirci yer aldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümüne denk gelen maçta iki takım sahaya, “Saygı ve özlemle anıyoruz” yazılı siyah pankartla çıktı. Göztepeliler seremonide siyah tişört giyerken, formalarının göğsünde de Atatürk amblemi taşıdı.

2’nci dakikada Göztepe’nin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topan başına geçen Emre Çolak’ın şutu üstten az farkla auta çıktı.

25’inci dakikada Göztepe öne geçti. Tarık Çamdal’ın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasına giren Hüsemettin’in plasesi yan direğin içinden döndü, Kvasina kale önünde topu tamamladı: 1-0.

44’üncü dakikada gelişen Bucaspor 1928 atağında sol çaprazdan ceza alanına giren İlhan Depe’nin şutu direği sıyırarak auta çıktı.

47’nci dakikada gelişen ev sahibi atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Mamah’ın sert şutunu kaleci Alp kornere çeldi.

60’ıncı dakikada fark 2’ye çıktı. Emre Çolak’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp’in yumruklayıp uzaklaştırmaya çalıştığı topu Atanga kafayla ağlara yolladı: 2-0.

Karşılaşma başka gol olmayınca bu skorla sona erdi.


STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Serdar Osman Akarsu , Azad İlhan   

GÖZTEPE: Arda – Erhan, Atınç, Emir (Dk. 64 Yalçın), Tarık Çamdal, Atanga (Dk. 73 Yunus Emre), Emre Çolak, Palmer (Dk. 64 Arslanagic), Hasic, Hüsamettin (Dk. 38 Mamah), Kvasina (Dk. 72 Ali Akman)

BUCASPOR 1928: Alp – Alper Kadir, Yalçın Eycan, Onur, Abdullah (Dk. 73 Enes), Recep (Dk. 46 Erhan Çelenk), Adem Eren (Dk. 46 Saruhan), Taşkın, İlhan Depe, Cuma (Dk. 87 Berke), Tunç Murat (Dk. 46 Erhan Şentürk)

GOLLER: Dk. 25 Kvasina, Dk. 60 Atanga (Göztepe)

SARI KARTLAR: Tunç Murat, Yalçın Eycan, Erhan Çelenk (Bucaspor 1928), Arda (Göztepe)


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #göztepe #bucaspor
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