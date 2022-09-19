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İzmir derbisinin kazananı Göztepe oldu

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe galibiyet hasretine İzmir derbisinde son verdi

İzmir derbisinin kazananı Göztepe oldu
19 Eylül 2022 Pazartesi 09:18

Sarı-kırmızılılar Gürsel Aksel Stadı'nda Altınordu'yu tek golle yenerek 3 puanın sahibi oldu. İlk yarısı golsüz biten maçın 47'nci dakikasında Kürşad kırmızı kart görüp Altınordu'yu eksik bıraktı. Müsabakada 82'nci dakikada Yasin penaltı atışını gole çevirdi. Göztepe evinde Altınordu'yu mağlup edip ikinci galibiyetini aldı. Altınordu ise henüz 3 puanla tanışamadı.

9'uncu dakikada sağ çaprazda topla buluşan Hüsamettin sert vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

18'inci dakikada hızlı gelişen Altınordu atağında Safa kaleyi yokladı, top az farkla yandan auta çıktı.

35'inci dakikada orta sahadan topa kapan Göztepe'de Tijanic ceza sahası dışından plaseyi vurdu, Altınordu kalecisi Ali Emre topu köşeden çıkardı.  

47'nci dakikada Altınordu 10 kişi kaldı. Mesut'a sert müdahalede bulunan Kürşad kırmızı kart gördü.

50'nci dakikada sağ kanattan Mesut'un ortasında Yasin kafayı vurdu, top üstten dışarıya gitti.

77'nci dakikada Mamah'ın ara pasında Yasin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yasin'in şutunu Ali Emre son anda çıkardı.

80'inci dakikada Göztepe penaltı kazandı. Rıdvan'ın Tijanic'i düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi.

82'nci dakikada atışı kullanan Yasin skoru 1-0 yaptı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran

GÖZTEPE: Ekrem - Mesut (Dk. 76 Tarık), Arslanagic, Emir, İsmail, Yalçın (Dk. 75 Ali Akman), Tijanic, Emre (Dk. 88 Palmer), Yasin, Hasic (Dk. 46 Mamah), Hüsamettin (Dk. 57 Kvasina)

ALTINORDU: Ali Emre - Rıdvan, Volkan (Dk. 86 Rahmi Salih), Erdi, Ali Dere (Dk. 46 Yusuf Can), Kürşad, Emircan, Kubilay, Safa (Dk. 51 Metehan), Muzaffer (Dk. 70 Emre), Ahmet Dereli (Dk. 70 Bertuğ)

GOLLER: Dk. 82 (P) Yasin (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 47 Kürşad (Altınordu)

SARI KARTLAR: Yasin (Göztepe) - Ahmet İlhan (Yedek kulübesinde) (Altınordu)


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #göztepe #altınordu
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