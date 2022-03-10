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İzmir'e milli maç müjdesi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir'in günlerdir beklediği müjdeyi duyurup A Milli Takım'ın 14 Haziran'da UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Litvanya'yı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağını resmen açıkladı

İzmir'e milli maç müjdesi!
10 Mart 2022 Perşembe 11:51

Futbolda bir dönem senelerce A Milli Takım'ın en önemli maçlarına ev sahipliği yapan, 11 Şubat 2009'da Atatürk Stadı'nda oynanan Türkiye - Fildişi Sahilleri hazırlık maçından bu yana ay-yıldızlı ekibi ağırlamaya hasret kalan kentin 13.5 yıllık özlemi son bulacak. TFF'nin açıklamasına göre A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya'ya, 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg'a konuk olacak.

Milliler, 14 Haziran Salı günü ise Litvanya'yı bu kez İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta konuk edecek. Kapılarını 2 yıl önce, 26 Ocak 2020'de Süper Lig'de oynanan Göztepe - Beşiktaş maçında açarak Türkiye'nin en modern statlarından olan 20 bin kişilik Gürsel Aksel Stadı, erkeklerde A Milli Takım'a ilk kez ev sahipliği yapacak. Statta geçen ay 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye - Sırbistan maçı oynanmıştı. Gürsel Aksel Stadı'nda geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Antalyaspor finali yapılmıştı. 14 Haziran 1925'te kurulan, kuruluşunu her yıl taraftarının görsel şovuyla kutlayan Göztepe, 97'nci yıl dönümünde milli maça ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #milli maç #göztepe stadı
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